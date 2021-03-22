Городищенский район, Пензенская область, , 11:17 — REGNUM В Городищенском районе Пензенской области воскресным вечером произошел пожар, унесший жизни двух человек. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании жилого деревянного дома в селе Вышелей на улице Центральная поступила на пульт спасателей 21 марта в 20:16 (мск). Пожар распространился на площади 50 кв. метров. После ликвидации возгорания на месте были обнаружены тела погибших женщины 1964 года рождения и мужчины 1974 года рождения.

Причины гибели и возникновения пожара выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта в селе Поим в частном жилом доме по улице Московской произошел пожар. После ликвидации возгорания на месте были обнаружены тела мужчины 1959 года рождения и женщины 1979 года рождения. По данному факту организовали проверку.

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