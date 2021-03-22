Степанакерт, , 10:05 — REGNUM 19 марта 2021 года состоялось первое собрание Совета Русской общины Нагорного Карабаха после трехстороннего соглашения об окончании боевых действий (9 ноября 2020). Обсуждался в этой связи ряд вопросов, в том числе связанных с социальной поддержкой беженцев и пострадавших гражданах Российской Федерации, проживавших ранее на территориях, которые перешли под контроль Баку.

Отмечалось также, что в послевоенный период Русской общине совместно с миротворческими силами Российской Федерации и при поддержке президента «Российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией» (РОДСА) Виктора Кривопускова удалось провести несколько гуманитарных благотворительных акций. Так 23 февраля в День защитника Отечества российским миротворцам РОДСА, наряду с поздравлениями, передали более 300 книг, в том числе переводов армянских писателей и поэтов, изданных на русском языке, а также другие праздничные подарки. Под чутким присмотром православного священника миротворческих сил России отца Бориса в одном из торжественных мероприятий активное участие принимали самые маленькие представители общины. К женскому дню 8 марта проведён концерт, посвящённый женщинам войны. Стихи в авторском исполнении поэта-миротворца Руслана Даутова не оставили равнодушными присутствующих в концертном зале.

Члены совета общины наметили программу своей деятельности на 2021 год, предусматривающую, прежде всего всестороннее взаимодействие со школами и учебными заведениями, реализацию культурно-просветительских проектов, в которых сегодня остро нуждается карабахская молодежь.

Участники собрания от имени Общины выразили крайнюю обеспокоенность в связи с уничтожением армяно-русского наследия в ряде карабахских районов, перешедших под контроль Баку. Вовлечение русских в этот захват армянских церквей — недопустимо. Прозвучало единодушное мнение о том, что православные не нуждаются в присвоении армянских храмов, которые многие годы в соответствии с соглашением между Русской Православной Церковью (РПЦ) и Армянской Апостольской Церковью (АЦЦ) служили и служат для русских верующих Карабаха духовным пристанищем. Спекуляции на тему уничтожения якобы армянами православных церквей звучат по меньшей мере гнусно и являются в высшей степени махровым пропагандистским элементом антиармянской и антирусской политики. Старожилы общины, как и все старшее население Арцаха, хорошо знают, что все русские церкви Карабаха были уничтожены большевиками ещё в тридцатые годы прошлого столетия, о чем, конечно же, в том числе у РПЦ и у АЦЦ, имеются архивные материалы. Русские Карабаха также обеспокоены отсутствием доступа к кладбищам Шуши, Гадрута, Физули (с 1827 г. город Карягино, переименован в 1959 г.), на которых похоронены их предки, освобождавшие и присоединившие эти земли к Российской империи в ходе Русско-персидской войны (1804−1813 гг.), а также тысяч русских и других россиян в последующие годы, вплоть до 9 ноября 2020 г.

Глава общины Галина Сомова призвала соотечественников не поддаваться на провокации, дабы исключить попытки вовлечения русских в очередное переписывание, теперь ещё и религиозной истории Карабаха, оставаясь при этом приверженцами христианской морали и общепринятых общечеловеческих ценностей, выразила надежду на долгосрочный мир и безопасность в регионе, на скорейшее налаживание диалога между конфликтующими сторонами, под патронатом Российской Федерации.

В ходе собрания заместителем главы русской общины был избран Александр Бордов, внёсший заметный вклад в поддержку русского языка и культуры в Карабахе, организацию гуманитарной помощи армянским и русским семьям, пострадавшим в Азербайджано-Карабахской войне.

Русская община Нагорного Карабаха основана в 1999 году, в настоящее время её численность более 1500 человек. В это число входят русские (большинство), белорусы, украинцы, а также карабахцы, у которых один из родителей является представителем вышеуказанных народов. Многолетним главой Общины является Галина Михайловна Сомова.