Оренбург, , 10:04 — REGNUM В Оренбургской области разрешение на работу в дни весенних школьных каникул получили шесть детских загородных лагерей, сообщает пресс-служба областного правительства.

Оздоровительно-образовательный центр «Город Детства» и лагеря «Зарница», «Березки», «Самородово», «Авангард» начали работу с 19 марта. Детский центр «Солнечная страна» продолжает работать в круглогодичном режиме.

Смены продлятся от семи до десяти дней. В лагерях действуют ограничительные меры, исходя из текущей эпидситуации. Персонал работает вахтовым методом. На посещение территории лагерей посторонними лицами наложен запрет.

Напомним, летом 2021 года в регионе планируют открыть коло 40 загородных лагерей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбуржье стабилизируется эпидобстановка. В течение месяца ежедневно выявляют менее 100 случаев заражения коронавирусом.

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