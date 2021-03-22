Душанбе, 22 марта 2021, 10:02 — REGNUM Мэр Душанбе Рустам Эмомали получил сертификат «Душанбе — культурная столица Содружества-2021», сообщили в пресс-службе мэрии города.
Официальная церемония объявления столицы Содружества Независимых Государств (СНГ) прошла 21 марта в государственном академическом театре оперы и балета им. Садриддина Айни. Эмомали поприветствовал гостей и поблагодарил за признание Душанбе культурной столицей СНГ.
В рамках церемонии показан короткометражный фильм о достижения столицы Таджикистана. Состоялся также праздничный концерт, в котором приняли участие артисты из стран СНГ.
Отметим, администрация Душанбе разработала программу мероприятий в рамках года «Культурная столица Содружества».