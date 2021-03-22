Москва, , 10:04 — REGNUM Рэпер Тимати (настоящее имя ­ — Тимур Юнусов) объявил, что не будет закрывать шоу «Холостяк» со своим участием. Об этом стало известно 21 марта из аккаунта Тимура в Instagram.

https://www.instagram.com/p/CMrhaIjn8Q0/

Тимати опубликовал фотографию с Егором Кридом, сделанную во время съемок восьмого сезона проекта «Холостяк». «Я прошу прощения за то, что вчера задел чувства тех, кто смотрел, болел и поддерживал меня с первого выпуска!!! Вас оказалось в несколько миллионов раз больше всех возмущавшихся. Поэтому я возвращаю шоу обратно в эфир!!!» — объяснил своё решение певец.

За день до этого, 20 марта Тимати объявил о закрытии шоу «Холостяк» из-за негативной обратной связи. Зрители и многие пользователи Сети считают, что проект обесценивает и оскорбляет женщин.

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