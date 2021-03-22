Брянск, , 10:03 — REGNUM Одними из победителей профессионального конкурса «Учитель будущего» стала команда педагогов школы № 4 из Новозыбкова Брянской области. Это один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», который проводился при поддержке Министерства просвещения РФ, сообщает пресс-служба правительства региона.

Финал конкурса проходил в Санкт-Петербурге. Победителями стали 30 команд из всех федеральных округов РФ, в их числе педагоги средней школы № 4 из Новозыбкова Ольга Хомовская, Наталья Холина и Владимир Крадиженко.

«Особенность этого профессионального состязания в его постпроектном сопровождении. По итогам будет сформировано сообщество учителей, которые получат возможность поработать с наставниками из числа популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России. Лучшие учителя смогут принять участие в образовательных мероприятиях на базе Мастерской управления «Сенеж» — образовательного центра АНО «Россия — страна возможностей», — пояснили в правительстве региона.

Оргкомитет проекта возглавляет заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. В финал, который прошёл 20 марта, вышли 100 команд.