Барнаул, , 10:02 — REGNUM С 9 апреля в лесах Алтайского края может начаться пожароопасный сезон, соответствующий проект постановления правительства подготовлен региональным минприроды, сообщает сегодня, 22 марта, телеграмм-канал краевого правительства.

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Специалисты принимают во внимание данные мониторинга окружающей среды, в том числе учитывают запасы снега в лесах, прогноз развития метеоситуации. Минприроды через процедуры госзакупок привлечет подрядчиков для авиапатрулирования лесов. Параллельно ведётся подготовка лесопожарной техники и бригад на предприятиях лесного комплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайской край пришла весенняя жара: температура воздуха повысилась до +15 °C.

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