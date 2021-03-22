Москва, , 10:04 — REGNUM Первое включение и выключение двигателей разгонного блока «Фрегат» прошло в штатном режиме. Об этом 22 марта сообщил генеральный директор государственной корпорации Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале.

«Пуск (ракеты-носителя «Союз-2.1а» с 38 спутниками из 18 стран прошел) штатно. Отделение головного блока прошло в расчетное время. Первое включение и выключение двигательной установки разгонного блока «Фрегат» прошло штатно», — говорится в сообщении Рогозина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ракету-носитель «Союз-2.1б» с британскими спутниками связи установили на стартовый комплекс космодрома «Восточный».