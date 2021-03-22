Москва, , 09:58 — REGNUM Рост мировой экономики в 2021 году обеспечен исключительно за счет того, что США, ЕС и Китай включили печатный станок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 марта заявил директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Буквально за последние дни Конгресс США решил направить почти два трлн долларов на помощь людям и экономике. Это примерно 140 трлн рублей, или семь российских годовых бюджетов. Естественно, что все эти деньги в конечном итоге увеличат ВВП США. Также достаточно вкладывают в свои экономики Евросоюз и Китай. США, КНР и ЕС вместе производят более 60% мирового ВВП, — сказал Остапкович. — Но я бы оценивал этот рост 2021 года как рост на допинге. То есть это компенсационный восстановительный рост, который идет исключительно за счет этих денежных вложений, в том числе на включение денежного печатного станка».

Как полагает Остапкович, с 2022—2023 годов этот рост уменьшится. Кроме того, он уточнил, что в основных видах деятельности, которые создают мировые ВВП, дистанцирования не происходит.

«Единственное, что зависит от дистанцирования и самоизоляции — это сфера услуг. В развитых странах она достаточно распространена. Сфера услуг будет восстанавливаться значительно дольше и значительно болезненнее, чем промышленность, торговля и другие сектора. Вся ситуация будет зависеть от вакцинации населения. Если процентов 60−70 населения пройдут вакцинацию, начнет работать и сфера услуг, и транспорт. Это важнейшие составляющие ВВП. Сейчас же практически сократилась авиация, суда не могут зайти в иностранные порты, потребление нефти уменьшилось. Всё будет зависеть от этих составляющих, — сказал Остапкович. — А главный риск для экономики в 2021 году остается прежним. Это маршрут и поведение COVID-19. Будут ли новые мутации, локдауны, от этого будет зависеть восстановление экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин заявил, что в 2021 году рост мировой экономики будет очень неравномерным.

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