Кяхта, Бурятия, , 09:57 — REGNUM В Бурятии вынесен приговор в отношении двух местных жителей, обвиняемых в похищении ценных экспонатов из краеведческого музея имени В.А. Обручева в городе Кяхта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Кяхтинского районного суда, преступление произошло ночью 14 сентября 2018 года.

Надев маски, подсудимые выманили из здания сторожа и связали его, подавив сопротивление. Затем они проникли в музей и вынесли татургу (бурятский женский головной убор в виде кокошника, украшенный камнями коралла, янтаря, лазурита, малахита, халцедона, стекла, монет различного достоинства), стоимостью не менее 2,5 млн рублей, и бусы костюма староверов Забайкалья, изготовленные из янтаря, стекла и пластмассы. Стоимость последнего оценивается в 23 тыс. рублей.

Далее злоумышленники срезали с татурги бусины и монеты, выбросив жёсткую основу. Как отмечается, в результате экспонат был фактически утрачен. Кроме того, они срезали нити бус с костюма, чем разрушили конструкцию и целостность бус.

«Указанные действия повлекли утрату музейного предмета татурги и порчу бус костюма семейских Забайкалья, обладающих особой исторической, научной, художественной и культурной ценностью, были уникальны, существовали в единственном экземпляре», — отметили в суде.

В ходе слушаний грабители признали свою вину, принесли извинения и частично возместили нанесенный ими ущерб. Как отмечается, оба они не судимы, имеют детей. По работе и месту жительства характеризуются положительно.

В результате суд признал подсудимых виновными и приговорил каждого к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор осужденные обжаловали в Верховном суде республики. Апелляционная инстанция смягчила приговор каждому до 4 лет колонии строгого режима.