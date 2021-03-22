Донецк, 22 марта 2021, 09:57 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования один раз обстреляли территорию ДНР. Об этом сообщили 22 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Так, на мариупольском направлении боевики ВСУ обстреляли из гранатомёта СПГ район населённого пункта Саханка, выпустив две единицы боеприпасов.
К счастью, жертв удалось избежать, разрушения гражданской инфраструктуры не выявлены.
Напомним, ранее в СЦКК ДНР отметили, что украинская сторона стягивает технику и вооружение к линии соприкосновении, что говорит о возможной подготовке к эскалации вооружённого конфликта в Донбассе.
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