Донецк, , 09:57 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования один раз обстреляли территорию ДНР. Об этом сообщили 22 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на мариупольском направлении боевики ВСУ обстреляли из гранатомёта СПГ район населённого пункта Саханка, выпустив две единицы боеприпасов.

К счастью, жертв удалось избежать, разрушения гражданской инфраструктуры не выявлены.

Напомним, ранее в СЦКК ДНР отметили, что украинская сторона стягивает технику и вооружение к линии соприкосновении, что говорит о возможной подготовке к эскалации вооружённого конфликта в Донбассе.

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