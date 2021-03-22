Женева, Швейцария, , 09:56 — REGNUM Жителям Земли грозит глобальный дефицит водных ресурсов. Такие неутешительные выводы сделали специалисты ЮНЕСКО.

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«К 2030 году мир столкнётся с глобальным дефицитом воды в размере 40%», — указано в 200-страничном докладе организации, опубликованном 22 марта по случаю Всемирного дня водных ресурсов.

По словам авторов документа, ситуация усугубится также из-за последствий пандемии коронавирусной инфекции.

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«Вода —это наш самый ценный ресурс, «голубое золото», к которому более 2 млрд человек не имеют прямого доступа, — заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле. — Она не только необходима для выживания, но и играет санитарную, социальную и культурную роли в человеческих обществах».

Поэтому на сегодняшний день проблема обеспечения жителей Земли водой для удовлетворения потребностей в гигиене становится актуальной как никогда. Особенно учитывая то, что усилия, прикладываемые в современном мире для сохранения водных ресурсов, недостаточны. Кроме того, сейчас остро стоит вопрос правильной оценки стоимости водных ресурсов. Подчёркивается, что сейчас нет общепризнанной модели, которая позволяла бы провести подобную оценку.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ЮНЕСКО, без доступа к чистой питьевой воде в мире живут 2,2 млрд человек. При этом базовых услуг в сфере водоснабжения не хватает 785 млн человек, 144 млн из них приходится пить не обеззараженную воду из природных водоёмов.

Добавим, что, по данным Счётной палаты РФ, в России от 30% до 40% населения регулярно пользуются водой, не соответствующей гигиеническим нормативам. Это происходит из-за сбросов в водные объекты большого объёма загрязняющих веществ. Эксперты ведомства отмечают, что загрязнение питьевой воды в России ежегодно увеличивает риск смертности в среднем на 11 тыс. случаев и заболеваемости в среднем на 3 млн случаев.

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