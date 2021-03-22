Минск, , 09:56 — REGNUM 21 марта в режиме онлайн прошел 10-й съезд Союза поляков Белоруссии, в рамках которого в очередной раз была переизбрана председателем этой организации Анжелика Борис. Об этом сообщает Polskie Radio.

За переизбрание председателем Анжелики Борис проголосовало подавляющее большинство из 135 делегатов съезда, представляющих в основном города компактного проживания польской диаспоры в Белоруссии — Гродно, Минск, Лиду и Волковыск.

В рамках съезда выступил также посол Польши в Белоруссии Артур Михальский. Он выразил признательность членам Союза поляков Белоруссии и Анжелике Борис лично за их деятельность.

Анжелика Борис в своем выступлении поблагодарила членов организации за переизбрание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Анжелика Борис заявляла, что в организации опасаются преследований со стороны белорусских властей. Причиной опасения стал дипломатический скандал между Минском и Варшавой, произошедший в связи с тем, что представители польской диаспоры в белорусском Бресте провели памятное мероприятие с участием посла Польши в честь «проклятых солдат». В Белоруссии считают, что эти исторические фигуры причастны к убийствам этнических белорусов, проживавших на востоке Польши. После данного инцидента в Белоруссии было возбуждено уголовное дело против организатора указанного мероприятия за реабилитацию нацизма.