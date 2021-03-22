Пенза, , 11:19 — REGNUM В Пензе из-за эпидемиологической ситуации пока не ясен формат проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Несмотря на это, подготовительные работы уже начались.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

В городе благоустроят монумент воинской и трудовой славы, Юбилейную и Фонтанную площади, набережную, на которой планируют организовать праздничный салют.

Председатель регионального правительства Николай Симонов 22 марта поручил организовать все так, «чтобы праздник был достойно отмечен не только в областном центре, но и в каждом населенном пункте региона».

Также Симонов вспомнил о легендарном танке Т-34. Его в прошлом году смогли отремонтировать пензенские промышленники. Необходимо, чтобы танк Т-34 обязательно появился на площади Победы 9 мая, отметил премьер.

«Будет замечательно, если на нем смогут прокатиться дети», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе 9 мая планируют провести световое шоу. Возможность проведения такого представления обсуждалась сегодня, 22 марта, в правительстве Пензенской области.

Читайте также: В Пензе началась подгодовка к Дню Победы

Читайте также: Восстановленный парадный танк Т-34 своим ходом покинул цех в Пензе