Москва, , 09:54 — REGNUM В России выросло число граждан, готовых отказаться от пластиковой посуды, с 70% в 2018 году до 82% в 2021 году, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Чаще всего готовы отказаться от одноразовой посуды молодёжь до 24 лет (85%) и люди с доходом 50−80 тыс. руб. (86%), отдавая предпочтение посуде сделанной из картона или дерева.

Не согласны отказаться от пластиковой посуды 18% опрошенных. Аргументы — удобно и дёшево. Такая позиция в основном у людей с доходом ниже 30 тыс. руб. (26%).

Опрос проведен 16−17 марта 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 376 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (85%) готовы отказаться или сократить использование пластиковых пакетов.

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