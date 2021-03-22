Уфа, , 09:56 — REGNUM 112 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Сообщается, что всего в регионе было выявлено 31 377 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 25 952 человека, в том числе 121 человек победил вирус за минувшие 24 часа. В больницах продолжают лечение 277 пациентов с COVID-19, а 4 812 человек лечатся на дому.

Отмечается, что в республике за минувшие сутки констатирована смерть трех пациентов с COVID-19, а всего в регионе скончались 336 таких пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 21 марта в Башкирии за сутки было выявлено 116 носителей коронавируса.