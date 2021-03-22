Красноярск, , 09:53 — REGNUM Спортсмен из Красноярского края Николай Каклимов установил очередной мировой рекорд по подтягиванию на перекладине.

Как сообщили ИА REGNUM 22 марта в краевом министерстве спорта, 59-летний Каклимов за шесть часов подтянулся 4098 раз. Это на 213 повторений больше, чем у предыдущего рекордсмена в этой категории — чеха Яна Кареса. Запись вступления красноярского спортсмена будет отправлена в Книгу рекордов Гиннесса.

«На каждой руке всего по одной мозоли, и это радует. Самочувствие хорошее, есть небольшая усталость, но в целом я очень доволен», — рассказал Николай Каклимов.

Добавим, красноярский спортсмен Николай Каклимов — обладатель нескольких мировых рекордов — в частности, по 12-часовому подтягиванию (4989 раз) и 24-часовому подтягиванию (7345 раз).

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