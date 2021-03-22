Чита, , 09:51 — REGNUM В бюджете Забайкальского края на 2021 год по программе «Земский учитель» предусмотрено 40 миллионов рублей. Об этом на оперативном совещании сказал первый вице-премьер краевого кабмина Андрей Кефер.

По его словам, 20 педагогов получат по два миллиона рублей единовременных выплат после проведения экспертизы поданных документов.

В связи с тем, что правительство России продлило программу «Земский учитель» до конца 2023 года, чиновник поручил использовать возможности и уточнённые параметры программы для привлечения педагогов на работу в районы Забайкальского края.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года власти Забайкальского края приняли 81 заявку на участие в программе «Земский учитель», половина поступила из других регионов России.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин скорректировал правила предоставления субсидий, выделяемых на этот проект. Новым постановлением упрощается схема оценки эффективности использования средств господдержки. Если раньше было необходимо высчитывать определённую процентную долю учителей, получивших выплаты, то теперь будет достаточно указать их фактическое количество в каждом финансовом году.

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