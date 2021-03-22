Москва, , 09:51 — REGNUM В первые два месяца 2021 года выросли поступления в бюджет Москвы по налогу на прибыль, сообщила 22 марта министр правительства города, глава департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

«Отдельно отмечу рост поступлений по налогу на прибыль организаций. По итогам двух месяцев текущего года он составил 8,6% к показателю января — февраля 2020 года. Наиболее высокие темпы продемонстрировали организации торговли — на 27%, строительства — 22,7%, а также сектора информационных технологий и связи — 21,4%», — сказала она.

Зяббарова напомнила, что в начале 2020 года экономика Москва динамично развивалась, а компании работали в штатном режиме.

По данным пресс-службы департамента, отчисления по налогу на прибыль организаций за январь-февраль 2021 года выросли на 5,3 млрд рублей — до 67 млрд рублей.