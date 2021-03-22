Сеул, , 09:51 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai Motor представила серийную версию удлинённого кроссовера Tucson L нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Китайские дилеры уже приступили к приёму заказов на новинку. Длина кузова новинки для КНР на 130 мм больше, чем у модели для Европы, а длина колёсной базы — на 95 мм.

Внешне новое поколение Tucson отличается от своего предшественника новым задним бампером с диффузором и двумя трапециевидными патрубками выхлопной системы, а также иной линией остекления.

Внутри машины имеется виртуальная «приборка», современная мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем, кнопочный селектор коробки передач и новое рулевое колесо.

В движение Tucson L приводит турбированный двигатель рабочим объёмом 1,5 л производительностью 170 «лошадей». Он функционирует с семискоростным «роботом».

Ранее компания Hyundai представила субкомпактный кроссовер Bayon для авторынка Европы. Изготовлена модель на платформе BC3 от хэтчбека i20.

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