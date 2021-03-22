Курган, , 09:51 — REGNUM В Кургане трёх местных жителей обвиняют в разбое и похищении человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области

По данным следствия, вечером 27 февраля двое курганцев за автобусной остановкой «Горбольница №1» избили 20-летнего гражданина и затащили его силой в салон припаркованного автомобиля «ВАЗ-2105» тёмно-зелёного цвета. Потерпевшего отвезли на съемную квартиру, где удерживали несколько дней, требуя 200 тыс. рублей несуществующего долга.

Похищенному удалось сбежать из плена. Он обратился в полицию и трое подозреваемых были задержаны. На данный момент они заключены под стражу.

В СУ СКР по Курганской области просят граждан, ставших очевидцами вышеуказанного похищения человека, оказать содействие следствию свидетельскими показаниями.