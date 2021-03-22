Москва, , 09:50 — REGNUM Владелец фирмы «Конкорд» Евгений Пригожин, разыскиваемый сотрудниками ФБР США, направил заявление в Следственный комитет о попытке его похищения со стороны американских граждан. Об этом сообщает пресс-служба фирмы «Конкорд».

«Евгений Викторович Пригожин обратился в Следственный комитет Российской Федерации с заявлением о попытке похищения его гражданами США в составе организованной преступной группы», — говорится в сообщении пресс-службы.

В своём заявлении бизнесмен утверждает, что де-факто органы государственной власти США, объявив денежное вознаграждение в 250 тысяч долларов за содействие в его задержании, «преследуют цель похитить меня и лишить незаконно свободы под надуманным предлогом, без наличия каких-либо объективных доказательств подозрения меня в совершении преступления».

Пригожин подчеркнул, что никаких противоправных действий ни на территории РФ, ни на территории зарубежных стран не совершал, а его преследование со стороны США является политически мотивированным.

Бизнесмен попросил СК РФ возбудить уголовные дела в отношении президента США Джо Байдена, директора ФБР США Кристофера Рэя, главы ЦРУ США Уильяма Бёрнса и главы минюста США Меррика Гарланда.