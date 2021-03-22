Оренбург, , 09:48 — REGNUM В Оренбурге участники акции #МыВместе передали врачам, работающих в «красной зоне» городской клинической больницы №1, пирог, плов и средства индивидуальной защиты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ.

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Волонтеры вручили медикам большой пирог и накормили медработников горячим пловом. Кроме того, коллективу клиники передали 6 тыс. защитных масок и открытки со словами благодарности.

Пирог испекли в Оренбургском президентском кадетском училище, а плов приготовили при участии активистов Народного фронта и представителей таджикской и узбекской диаспор в Оренбуржье. Активисты ОНФ вместе с учениками школы № 25 сделали открытки со словами благодарности, а фойе главного корпуса больницы украсил стенд с рисунками в поддержку докторов.

Главврач ГКБ № 1 города Оренбурга Денис Дурченков поблагодарил заподарки и отметил, что больница уже наполовину сократила койки для пациентов с коронавирусной инфекцией и наращивает объемы плановых госпитализаций.

Напомним, уже более года медики работают в сложных условиях, помогая людям, заразившимся коронавирусом. Ранее Профсоюз Оренбуржья предложил установить в Оренбурге памятник медикам, которые оказывали помощь пациентам с COVID-19 и стали жертвами заболевания.

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