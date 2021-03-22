Сингапур, , 09:48 — REGNUM Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан посетит Бруней 22 марта, после чего направится в Малайзию и Индонезию, сообщает Antara.

По данным МИД Сингапура, визит Вивиана Балакришнана подтвердит особые тесные и давние отношения между Сингапуром и Брунеем.

Глава МИД Сингапура, как ожидается, прибудет в Малайзию 23 марта с двухдневным визитом, в ходе которого стороны обсудят двусторонние, региональные и международные вопросы.

«Министры иностранных дел изучат возможности сотрудничества после COVID-19, включая взаимную вакцинацию, что принесет пользу обеим странам», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Малайзии.

Планируется также встреча Вивиана Балакришнана с премьер-министром Малайзии Мухиддином Ясиным.

Как сообщало ИА REGNUM, Малайзия поддерживает призыв президента Индонезии Джоко Видодо провести экстренный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) для обсуждения ситуации в Мьянме.

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