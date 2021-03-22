Санкт-Петербург, , 09:57 — REGNUM Склад с контрафактным алкоголем обнаружили сотрудники полиции, расследуя смерть пенсионера и его зятя во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, тела 58-летнего мужчины и его 33-летнего зятя были обнаружены 11 марта в квартире одного из домов по улице Турку. Как установили правоохранительные органы, погибшие злоупотребляли спиртными напитками. При осмотре тел мужчин следов насильственной смерти обнаружено не было, поэтому главной версией гибели стало отравление мужчин суррогатным алкоголем.

Отрабатывая эту версию, оперативникам экономической полиции Фрунзенского района удалось установить место изготовления контрафактной алкогольной продукции. Незаконное производство располагалось в гаражно-строительном кооперативе на Софийской улице и специализировалось на производстве водки. Во время обыска полицейские изъяли свыше 3,5 тыс. бутылок водки различных торговых наименований, общим объемом свыше тысячи литров, а также бочку объемом 1 тыс. литров и множество единиц тары, подготовленной под розлив продукции.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — подытожили в полиции.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

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