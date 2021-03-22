Санкт-Петербург, , 09:50 — REGNUM Российский бизнесмен Евгений Пригожин направил официальное заявление на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина с просьбой возбудить уголовное дело в отношении президента США Джо Байдена, а также директоров ФБР и ЦРУ и министра юстиции США. По мнению заявителя они совершили приготовление к похищению человека и приготовление к купле-продаже человека в составе организованной группы, что является тяжким преступлением.

Напомним, Евгений Пригожин находится в списке разыскиваемых Соединенными Штатами граждан России по делу о якобы осуществленном вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. За информацию о его местонахождении, которая приведет к задержанию российского бизнесмена американскими властями, обещают выплатить 250 тысяч долларов США. Информация о розыске Пригожина и еще нескольких граждан РФ была опубликована в официальном аккаунте ФБР.

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В своем заявлении Евгений Пригожин отмечает, что органы госвласти США «преследуют цель похитить меня и лишить незаконно свободы под надуманным предлогом, без наличия каких-либо объективных доказательств». Он подчеркивает, что не совершал вменяемых ему преступлений, и власти США преследуют его по политическим мотивам, поскольку он выражает активное несогласие с политикой Вашингтона. Пригожин напомнил о том, что США занимаются похищениями людей по всему миру и незаконно годами удерживают иностранных граждан.

То, что спецслужбы США публично «назначили» за него вознаграждение, Пригожин расценил как оферту — предложение неопределенному кругу лиц организовать его похищение на территории РФ и фактическую продажу за деньги властям иностранного государства, что безусловно является преступлением по российским законам.

В связи с этим Пригожин просит СКР возбудить уголовное дело в отношении директора ФБР Кристофера Рэя, а также президента США Джо Байдена, директора ЦРУ Уильяма Бернса и министра юстиции США Меррика Гарланда, с которыми, как убежден Пригожин, ФБР согласовало свои действия по организации похищения гражданина РФ.

«Я реально воспринимаю противозаконные действия указанных лиц как угрозу моему жизни и здоровью», — говорится в заявлении российского предпринимателя.

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