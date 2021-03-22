Сеул, , 09:47 — REGNUM С 21 по 28 марта министр обороны Южной Кореи Со Ук посетит с официальным визитом Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и Индию. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства.

По их словам, визит призван возобновить контакты в военной области, приостановленные в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Известно, что до 24 марта представитель Южной Кореи будет находиться в ОАЭ. В ходе поездки глава южнокорейского военного ведомства проведёт встречу с государственным министром обороны ОАЭ Мохаммадом Ахмедом Аль Боварди и другими руководителями военного ведомства ОАЭ, посетит южнокорейское подразделение спецназа Akh Unit.

25 марта состоится встреча с индийским коллегой Раджнатхом Сингхом. В ходе поездки в Индию министр обороны Южной Кореи также примет участие в церемонии открытия парка дружбы Южная Корея — Индия.