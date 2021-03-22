Исламабад, , 09:45 — REGNUM Власти Пакистана ввели запрет на въезд в страну гражданам 12 стран из-за резкого роста числа заболеваний COVID-19 на территории Исламской Республики. Об этом 22 марта сообщает газета Dawn.

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Так, въезд закрыли для граждан Ботсваны, Бразилии, Колумбии, Коморских Островов, Ганы, Кении, Мозамбика, Перу, Руанды, ЮАР, Танзании и Замбии. Запрет будет действовать до 5 апреля.

«Временная мера вводится в продолжение шагов, предпринимаемых для сдерживания распространения COVID-19 в Пакистане», — цитирует газета распоряжение управления гражданской авиации Пакистана.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пакистане за все время пандемии выявлено в общей сложности более 615 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2 при 13 тыс. скончавшихся от COVID-19 пациентах.

Отметим, 20 марта премьер-министр Пакистана Имран Хан, который ушёл на самоизоляцию, сдал положительный тест на SARS-CoV-2.

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