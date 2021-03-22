Киев, , 09:48 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 7893 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 22 марта пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

В министерстве сообщили, что за сутки в стране были госпитализированы 3026 пациентов, 157 человек скончались от последствий, вызванных COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев заражения выявлено во Львовской и Одесской областях — 937 и 745 случаев соответственно.

Всего за время пандемии на Украине подтвердили 1 млн 554 256 случаев заражения, скончались более 30 тыс. пациентов.

Напомним, сутками ранее выявили более 11 тыс. случаев заражения, 166 человек скончались из-за осложнений.

Читайте также: На Украине за сутки выявили более 11,1 тыс. носителей SARS-CoV-2

По данным на 21 марта, на Украине от COVID-19 привились 108 310 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине 108 тыс. человек были привиты с начала вакцинации от SARS-CoV-2