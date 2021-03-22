Иркутск, , 09:44 — REGNUM Власти Иркутской области обнародовали информацию о наркоситуации в 2020 году. Подробности с заседания антинаркотической комиссии, где в числе неблагополучных оказались три муниципальных образования (Заларинский и Иркутский районы, а также Ангарский городской округ) сообщает 22 марта пресс-служба областного правительства.

Мониторинг показал, что в целом в 2020 году большинство потребителей наркотических веществ — это мужчины (79,1%). От числа всех больных наркоманией 73,3% — люди в возрасте от 20 до 39 лет. Число лиц, зарегистрированных в медицинских организациях и ГУФСИН России по Иркутской области с диагнозами «синдром зависимости от наркотических средств» и «пагубное употребление наркотиков», составило 7768 человек, что на 9% меньше, чем в 2019 году.

Сама наркоситуация на территории Иркутской области признана сложной, но контролируемой.

В 2020 году из незаконного оборона изъято 610,9 кг наркотиков всех групп. Дикорастущая конопля выявлена на территории 32 муниципальных образований Иркутской области на площади 2341,5 га. Почти все очаги произрастания уничтожены. Всеми правоохранительными органами в области выявлено 2381 наркопреступление, раскрыто 1406. К уголовной ответственности привлечено 1333 человека.