Ташкент, , 09:42 — REGNUM В Самарканде школьник скончался от травм, полученных на железнодорожных путях, сообщили в пресс-службе УВД Самаркандской области.

Трагедия произошла 18 марта в 7:53 (5:53 мск). Ученик 11-го класса самаркандской школы №35 зацепился рюкзаком за проходящий грузовой состав.

Школьник получил травму головы и был доставлен в центральную районную больницу. Мальчик скончался в больнице в тот же день.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта в Ташкентской области грузовой поезд столкнулся на переезде с легковым автомобилем. В результате аварии погиб водитель.

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