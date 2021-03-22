Элиста, , 09:42 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрирован один детальный исход среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 22 марта.

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С начала пандемии в республике скончались 309 ковид-пациентов. Возраст умерших не уточняется.

ИА REGNUM сообщало, что за весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 19 754 жителя Калмыкии. Более 95% пациентов выписаны с выздоровлением.

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