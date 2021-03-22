Москва, , 09:41 — REGNUM Доходы Москва за первые два месяца 2021 года выросли на 9,5% и составили 307 млрд рублей, сообщили 22 марта ИА REGNUM в пресс-службе департамента финансов Москвы.

Налоговые поступления достигли 245,6 млрд рублей, что на 4,7% выше прошлогодних результатов. Объём неналоговых доходов городского бюджета оказался на уровне 27,5 млрд рублей.

Объём расходов в январе и феврале 2021 года составил 497,4 млрд рублей. В пресс-службе отметили, что данная сумма — 15,4% от запланированного на весь года объёма расходов.