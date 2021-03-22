Тбилиси, , 09:51 — REGNUM Жители района Вашлиджвари в Тбилиси направили в мэрию столицы и министерство окружающей среды Грузии петицию, в которой призвали ввести мораторий на строительство в этом районе из-за угрозы схода оползня. Об этом 22 марта сообщает телеканал «Мтавари архи».

«Вот уже несколько дней всё население Вашлиджвари живёт в невыразимом страхе из-за угрозы схода оползня, — цитируют журналисты текст петиции. — Население не имеет подробной информации о степени опасности, в которой находятся районы и улицы в Вашлиджвари».

Авторы обращения также призывают власти грузинской столицы изучить хребет, где обнаружена глубокая трещина и обнародовать итоги исследования.

Стоит отметить, что на прошлой неделе в мэрии Тбилиси сообщили об угрозе схода оползня в Вашлиджвари, из-за чего было перекрыто движение по одной из улиц на окраине города. После этого ряд активистов и экспертов начали распространять в соцсетях фото‑ и видеоматериалы, на которых видна длинная и глубокая трещина, образовавшаяся на одном из холмов возле города. Сегодня, 22 марта в Тбилиси ожидают прибытия экспертов из Германии, которые будут изучать трещину.

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