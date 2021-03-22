Пенза, , 09:46 — REGNUM В Пензе 9 мая планируют провести световое шоу. Возможность проведения такого представления обсуждалась сегодня, 22 марта, в правительстве Пензенской области.

По поручению председателя регионального правительства Николая Симонова, городские власти рассмотрят возможность проведения шоу в областном центре. Также он предложил сделать световую проекцию символа Победы в вечернем небе и использовать светомузыкальные возможности нового фонтана.

Помимо этого, председатель правительства поставил задачу минкультуры и туризма области разработать маршрут историко-боевой славы региона. «В каждом районе есть Герой Советского Союза, и не один, установлены памятные объекты. Пензенская область должна гордиться своими героями и прославлять их», — подчеркнул он.

ИА REGNUM ранее сообщало, привлечь внимание молодого поколения к фронтовому наследию ветеранов — главная цель стартовавшего в Пензе инновационного историко-культурного проекта «Окопные песни». 16 марта начались съемки музыкального клипа на песню «Трофейный листок».

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