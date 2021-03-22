Варшава, , 09:43 — REGNUM В результате того, что микроавтобус, в котором находились десять граждан Украины, перевернулся возле города Кашице (Польша), погиб один человек и еще пятеро пострадали. Об этом 22 марта сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко на своей странице в соцсети Twitter.

«Ночью вблизи Кашице перевернулся микроавтобус с 10 гражданами Украины. Один человек погиб, пять были госпитализированы», — говорится в сообщении Николенко.

Помимо этого, он добавил, что украинское генконсульство в Люблине взаимодействует с правоохранителями Польши для того, чтобы выяснить обстоятельства произошедшей аварии, а также предоставляет пострадавшим в ДТП консульскую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта в Гане автобус наехал на большой деревянный ящик на дороге и перевернулся, в результате чего восемь человек погибли и еще 22 пострадали.