Уфа, , 09:42 — REGNUM В образовательных организациях Башкирии фиксируется снижение заболеваемости COVID-19. Об этом 22 марта сообщил министр образования и науки Айбулат Хажин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, в настоящее время в дошкольных учреждениях зарегистрированы пять несовершеннолетних пациентов с COVID-19 и 18 сотрудников с этой инфекцией. В школах Башкирии сейчас менее 200 учеников, инфицированных коронавирусом и 138 учителей с COVID-19.

Глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, бдительность терять нельзя, поскольку инфекция никуда не ушла.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии скончался первый волонтер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.