Ярославль, 22 марта, 2021, 09:39 — ИА Регнум. В последнее воскресенье марта в Ярославле пройдёт Всероссийский фестиваль «День медведя». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в межрегиональном объединении туриндустрии «Золотое кольцо».

МОТ «Золотое кольцо» Скульптура медведя в Ярославле

В программе фестиваля интерактивное представление «Медведя поднимаем — солнце зазываем», мастер-классы для детей и взрослых, тематическая экскурсия по Ярославлю, гастрономическая и сувенирная ярмарка, а также бесплатная ознакомительная экскурсия в музее медведя «Кутюр-шоу «Медвежий угол».

«После Масленицы «День медведя» это всегда первый такой фестиваль на Золотом кольце и именно он задает тон на последующие событийные мероприятия. В прошлом году «День медведя», как и многие другие фестивали, проходили в режиме он-лайн. В этом году ограничения еще полностью не сняты и мы постарались сделать проведение каждого мероприятия не только комфортным, но еще и безопасным. Каждый из этапов фестивальной программы пройдет на собственной площадке с участием определенного количества человек. А главное событие дня — театрализованное представление у памятника бронзовому медведю пройдет еще и в режиме интернет трансляции», — рассказала президент НП «МОТ «Золотое Кольцо» Марина Филимонова.

Фестиваль состоится 28 марта. Начало мероприятий в 12:00 у памятника бронзовому медведю на улице Первомайской.