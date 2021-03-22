Циолковский, Амурская область, , 09:51 — REGNUM Ракету-носитель «Союз-2.1б» с британскими спутниками связи установили на стартовый комплекс космодрома «Восточный». Сообщение об этом опубликовано 22 марта на сайте Роскосмоса.

Отмечается, что к транспортировке ракеты на космодроме приступили в 07:00 по местному времени (01:00 мск). Носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 осмическими аппаратами OneWeb вывезли с технического на стартовый комплекс и установили в стартовую систему.

«Её пуск запланирован на 25 марта в 05:47 по московскому времени», — уточнили в Роскосмосе.

На космодроме приступили к работам по графику первого стартового дня. Специалисты соберут схемы различных систем, проведут стыковку заправочных и пневмокоммуникаций, проверят разгонный блок и носитель, подготовят к запуску спутники.

В 2021 году Роскосмос намерен произвести восемь запусков спутников OneWeb. На околоземной орбите планируется развернуть около 650 таких спутников, с февраля 2019 года запущены уже 110 из них.

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