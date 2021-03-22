Вашингтон, , 09:39 — REGNUM Новые американские власти устроили на южной границе страны «национальную катастрофу», соответствующе заявление сделал бывший президент Дональд Трамп 21 марта в своем Telegram-канале.

«Всего за несколько недель администрация Байдена превратила национальный триумф в национальную катастрофу», — говорится в заявлении Трампа.

«У них большие, очень большие проблемы», — добавил бывший глава Белого дома.

Тысячи мигрантов прибыли на границу США и Мексики с тех пор, как Трамп покинул свой пост, что вынудило администрацию Байдена начать размещать детей, переехавших в США без сопровождения родителей, в центры для мигрантов. Байден, который подвергся критике со стороны республиканцев за отказ от ряда пограничных установлений Трампа, заявил в воскресенье, что планирует посетить южную границу «в какой-то момент».