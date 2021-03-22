Варшава, , 09:36 — REGNUM С начала пандемии в Польше выявили 2 016 700 случаев заражения коронавирусом. То есть, данный показатель впервые превысил 2 миллиона. Об этом, как сообщает Polskie Radio, передает 22 марта министерство здравоохранения Польши.

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«С учетом того, что население Польши составляет около 38 миллионов, данный показатель демонстрирует следующее: более чем каждый двадцатый житель республики перенес либо переносит SARS-CoV-2. Это только официально зарегистрированный случаи — на самом деле цифра может быть гораздо выше, потому что многие переносят его бессимптомно или легко и не обращаются к врачам», — говорится в сообщении.

С начала пандемии скончались 49 159 жителей Польши с подтвержденным диагнозом COVID-19. Таким образом, летальность составляет около 2,5%.

За последние сутки в Польше отмечено 26 405 новых случаев заражения коронавирусом, 349 человек скончались. В республике официально объявили третью волну пандемии, фиксируется распространение британского штамма, с 20 марта по 9 апреля на всей её территории введен локдаун.