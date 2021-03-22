Горно-Алтайск, , 09:35 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом. Это вдвое меньше показателей суточного прироста от 20 и 21 марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«Коронавирус подтвердился у двух жителей города Горно-Алтайска, у двух жителей Майминского района, у двух жителей Онгудайского района. Во всех случаях зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции», — отметили в штабе.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии в республике достигло 16 564. Из них к настоящему времени вирус побороли 16 217 человек. Скончались также 219 пациентов с коронавирусом, из них 199 умерли непосредственно от COVID-19.

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