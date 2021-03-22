Луганск, , 09:38 — REGNUM За минувшие сутки в ЛНР зафиксировали три летальных случая от COVID-19. Об этом сообщила 22 марта пресс-служба минздрава республики.

«Зарегистрировано три летальных случая», — сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что всего с начала пандемии 307 жителей ЛНР скончались от последствий, вызванных заболеванием.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта в ДНР выявили 35 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

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