Луганск, 22 марта 2021, 09:38 — REGNUM За минувшие сутки в ЛНР зафиксировали три летальных случая от COVID-19. Об этом сообщила 22 марта пресс-служба минздрава республики.
В министерстве отметили, что всего с начала пандемии 307 жителей ЛНР скончались от последствий, вызванных заболеванием.
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Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта в ДНР выявили 35 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
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