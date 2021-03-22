Барнаул, 22 марта, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Позиции «двух Алтаев» в региональном рейтинге РИА «Новости» по размеру отраслевых зарплат оказались незавидными. В Алтайском крае больше всего платят финансистам, но это всего 47 тысяч рублей и 63-е место в рейтинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Зарплата

В Республике Алтай самыми высокооплачиваемыми отраслевыми работниками оказались госслужащие (65-е место в рейтинге и те же 47 тысяч рублей).

Напомним, самую высокую зарплату в России получают сахалинские нефтяники — в среднем они зарабатывают свыше 380 тысяч рублей в месяц. Это в два раза больше, чем зарплата московских финансистов, которая приближается к 190 тысячам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, где сложились самые маленькие зарплаты, по итогам 11 месяцев 2020 года среднемесячный заработок составил 29 057 рублей.

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