Рязань, , 09:37 — REGNUM Сотовые телефоны в посылке с конфетами обнаружили сотрудники оперативного отдела и отдела безопасности ИК-2 УФСИН России по Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 марта в пресс-службе ведомства. К ответственности привлекут и получателя, и отправителя.

Запрещённые предметы были спрятаны в шоколадные конфеты, упакованные заводским способом. Оперативники изъяли из сладостей шесть сотовых телефонов и шесть зарядных устройств с разъемом микро-USB. Отправителем посылки значился ранее судимый житель Пермского края. Конфеты предназначались 41-летнему осуждённому, на которого уже составлен акт о нарушении установленного порядка отбывания наказания.

В УМВД по Пермскому краю направлен запрос об установлении места проживания отправителя посылки для привлечения его к административной ответственности.