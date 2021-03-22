Нижневартовск, Югра, , 09:34 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) ещё на прошлой неделе закончилась вакцина «Спутник V». Вторую дозу прививки от коронавируса ожидают 927 вартовчан, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

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По состоянию на 22 марта в городскую поликлинику Нижневартовска поставлено 8170 доз вакцины «Спутник-V». Первым компонентом привито 8005 вартовчан, вторым — 7243. Последний транш вакцины от коронавируса был поставлен в город 5 марта и был реализован в течение недели.

Очередная партия вакцины ожидается в скором времени, сообщают в пресс-службе депздрава ХМАО. Когда «Спутник V» поступит, медицинские работники будут обзванивать пациентов из листа ожидания и приглашать на вакцинацию. В Югре на 22 марта в листе ожидания зарегистрировано более четырёх тысяч человек, отмечают в ведомстве.

Нижневартовск является крупнейшим городом Югры и вторым по численности населения. В муниципалитете проживает около 278 тысяч человек.