Красное Село, Санкт-Петербург, , 09:35 — REGNUM Полицейские Санкт-Петербурга разыскивают неизвестных подростков, потушивших пламя Вечного огня в Красном Селе. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Поступок молодых вандалов запечатлели камеры наружного видеонаблюдения, установленные в Верхнем парке города Красное Село. 21 марта двое неизвестных подростков снегом затушили пламя и скрылись в сторону улицы Равенства. На место происшествия незамедлительно выехали специалисты, которые восстановили горение огня в мемориале. А полицейские приступили к поискам молодых злоумышленников.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточнили в ведомстве.