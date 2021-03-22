Москва, , 09:33 — REGNUM В Москве началась замена старых приборов учета электроэнергии на новые. В жилых домах установят более 500 тыс. счётчиков электроэнергии, сообщается на портале мэра столицы.

Работы по замене электросчётчиков будут проводиться сразу во всем доме. Жильцов заранее предупредят о дате замены приборов. Все работы по установке проводятся бесплатно.

Срок службы новых многотарифных счетчиков электроэнергии составит 30 лет. Завершить установку приборов планируется до конца 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в жилых домах перешла к Мосэнергосбыту.

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