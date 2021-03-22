Москва, , 09:34 — REGNUM Немецкая компания Volkswagen вывела среднеразмерный пикап Amarok с российского авторынка. Об этом сообщает Drom со ссылкой на пресс-службу немецкой марки.

Отмечается, что причиной прекращения продаж Amarok в России является не увеличение утилизационного сбора в стране, а остановка производства пикапа в Европе с целью освобождения мощностей завода под выпуск таких автомобилей, как Transporter T7, ID Buzz и ID Cargo.

В Германии пикап Amarok собирали на заводе в Ганновере. Также имелся сертификат на производство автомобиля в Эмдене.

По данным журналистов издания, пикап может вернуться в Россию, если бизнесмены смогут договориться о выпуске «российских» версий с предприятием марки в Аргентине.

Напомним, с начала прошлого года в цену пикапа Amarok российскими дилерами был заложен утильсбор в размере 300 000 рублей.

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