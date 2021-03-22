Екатеринбург, , 09:42 — REGNUM Сибирский тракт в Екатеринбурге затопило из-за прорыва крупного водовода. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МУП «Водоканал».

На предприятии уточнили, что инцидент произошёл после прорыва трубы диаметром 400 мм. Ремонтные бригады уже приступили к отключению водовода.

Также в городе произошло затопление в микрорайоне Заречном. В «Водоканале» уже направили аварийную бригаду на место происшествия. Скорее всего, там тоже произошла утечка, считают на предприятии.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за коммунальной аварии машины с трудом едут по Сибирскому тракту, преодолевая поток воды.

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